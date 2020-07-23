На Рівненщині зросло число хворих на коронавірус
22 липня коронавірус підтвердили у 60 мешканців Рівненської області.
Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook
Деталі: Зокрема, захворювання виявили у 13 жителів Костопільського району, 17 – Здолбунівського та у 22 осіб із Рівненського району. Вік нових хворих від 2 до 81 року.
"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 5303 випадки захворювання на коронавірусну хворобу", – повідомив Коваль.
Померла від ускладнень коронавірусу 91 людина. Наразі вилікувались вже 4082 особи. Так, 22 липня одужали 55 мешканців області.
За добу лабораторіями області проведено 742 ПЛР та 889 ІФА-досліджень. В роботі залишилося 346 зразків.
Що передувало: 21 липня на Рівненщині виявили 37 нових випадків захворювання на коронавірус, 20 липня – 30 випадків.
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Нагадаємо:
- За добу 21 липня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили у 829 осіб, водночас 973 хворих одужали, а 16 пацієнтів померли.
- Загалом за час пандемії в Україні було виявлено 60 995 випадків захворювання на COVID-19, із них 1 534 – летальні, а 33 172 – з успішним одужанням.