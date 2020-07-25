Кабмін оприлюднив заборони по кожному рівню карантину

Кабінет міністрів оприлюднив постанову від 22 липня про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території зі значним поширенням COVID-19.

Джерело: постанова Кабміну

Деталі: Залежно від епідемічної ситуації в регіоні або окремих адміністративно-територіальних одиницях регіону встановлюється "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50%; середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить менше ніж 24 тестування на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11%; показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10%.

За ознакою завантаженості ліжок для хворих на коронавірусну хворобу в закладах охорони здоров’я на території регіону встановлюється рівень епідемічної небезпеки: "жовтий" — у разі завантаженості більш як 50% ліжок; "червоний" —більш як 75%.

На рівні адміністративно-територіальних одиниць регіону – району або міст обласного значення рівень епідемічної небезпеки обраховується МОЗ з урахуванням частки окремої одиниці в перевищення кожного окремого показника на рівні регіону: "зелений" — до 5%; "жовтий" — від 5 до 20%; "помаранчевий" — від 20 до 50%; "червоний" — понад 50%.

На всій території України на період дії карантину забороняється: перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту; перебування на вулицях без документів; самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації.

Також заборонено перетин державного кордону і контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя іноземцями та особами без громадянства, за деякими винятками, без наявного поліса страхування, що покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19 і обсервацією.

На території регіону (адміністративно-територіальної одиниці), на якій установлено "зелений" рівень епідемічної небезпеки, забороняється: проведення масових заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території, а також діяльність кінотеатрів та закладів культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50% місць у кожному окремому кінозалі або залі. Також заборонено здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів у кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння.

На території, на якій установлено "жовтий" рівень, до заборон додається відвідування сторонніми особами ряду установ і закладів соціального захисту, крім тих, які надають соціальні послуги екстрено (кризово).

На території, на якій установлено "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки, додатково до заборон "зеленого" та "жовтого" рівня, забороняється: проведення масових заходів за участю більше ніж 100 осіб та більше однієї особи на 20 кв. метрів площі будівлі або території; діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів; роботу після 24-ї та до 7-ї години розважальних закладів, а також суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування, крім послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень та замовлень на винос.

Також забороняється відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю більше ніж 20 осіб, крім закладів дошкільної та загальної середньої освіти; проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації, крім ряду винятків; діяльність спортивних залів, фітнес-центрів; приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку; оздоровлення та відпочинок дітей за межами зазначеної території.

На території, на якій установлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки, додатково до правил "помаранчевого" рівня забороняються:

1) регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів, крім перевезення: легковими автомобілями, кількість пасажирів, включаючи водія, в яких не більше 5 осіб без урахування осіб віком до 14 років; службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами підприємств, закладів та установ за умови забезпечення водіїв та пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за два дні органи Нацполіції.

2) відвідування закладів освіти здобувачами освіти;

3) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сферах культури, закладів громадського харчування, ТРЦ, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, торговельного і побутового обслуговування населення, крім: торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом; провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку; торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень;

4) відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання.

При цьому зазначається, що на території регіону (адміністративно-територіальної одиниці), на якій установлено "помаранчевий" та "червоний" рівень епідемічної небезпеки, додатково можуть застосовуватись обмежувальні протиепідемічні заходи, встановлені органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Що передувало: 22 липня Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.