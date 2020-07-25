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На Київщині зіткнулися автобус, вантажівка й легковик: є загиблі й травмовані

Субота, 25 липня 2020, 13:09

У селі Семиполки Київської області сталося зіткнення автобуса, вантажівки та легковика, є загиблі та травмовані.

Джерело: патрульна поліція Київської області

 

Дослівно поліція: "ДТП сталася сьогодні на початку 6-ранку на 54 км автодороги Київ–Чернігів.

За попередніми даними, водій авто Volkswagen, рухаючись в напрямку Чернігова, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем MAN. Від зіткнення у вантажівки відбулося пошкодження колеса, внаслідок чого некероване авто виїхало на зустрічну смугу та скоїло зіткнення з пасажирським автобусом MAN. Від удару автобус з’їхав на узбіччя, де перекинувся.

Внаслідок автопригоди водій легковика загинув на місці події. Попередньо дев'ять пасажирів автобуса отримали травми та були шпиталізовані до лікарні".

 
 

Деталі: Патрульна поліція попереджає, що в напрямку Чернігова перекрито дві смуги руху, патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху.

Надалі цією справою займатимуться слідчі, які встановлять механізм скоєння ДТП та з’ясують всі деталі події.

Українська правда
Теми: ДТПКиївська область


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