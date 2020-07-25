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На Киевщине столкнулись автобус, грузовик и легковушка: есть погибшие и травмированные

Суббота, 25 июля 2020, 13:09
На Киевщине столкнулись автобус, грузовик и легковушка: есть погибшие и травмированные

В селе Семиполки Киевской области произошло столкновение автобуса, грузовика и легковушки, есть погибшие и травмированные.

Источник: патрульная полиция Киевской области

 

Дословно полиция: "ДТП произошло сегодня в начале 6-утра на 54 км автодороги Киев-Чернигов.

По предварительным данным, водитель авто Volkswagen, двигаясь в направлении Чернигова, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN. От столкновения у грузовика произошло повреждение колеса, в результате чего неуправляемое авто выехало на встречную полосу и совершило столкновение с пассажирским автобусом MAN. От удара автобус съехал на обочину и перевернулся.

Вследствие ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия. Предварительно девять пассажиров автобуса получили травмы и были госпитализированы в больницу".

 
 

Детали: Патрульная полиция предупреждает, что в направлении Чернигова перекрыто две полосы движения, патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения.

В дальнейшем этим делом будут заниматься следователи, которые установят механизм совершения ДТП и выяснят все детали происшествия.

Украинская правда
Темы: ДТПКиевская область
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