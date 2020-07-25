Монастир ПЦУ в центрі Києва закрили на карантин
Субота, 25 липня 2020, 15:15
У Свято-Феодосіївському ставропігійному чоловічому монастирі в Києві виявили коронавірус, монастир закрили на карантин.
Джерело: монастир у Facebook
Дослівно: "У зв‘язку з встановленням серед тих, хто проживає в монастирі, осіб з підтвердженням захворювання через коронавірус, відповідно до карантинних приписів Свято-Феодосіївський монастир закривається для відвідування.
Просимо молитов за одужання хворих та подолання згубної пошесті".
Довідка: Свято-Феодосіївський ставропігійний чоловічий монастир належить Православній Церкві України, розташований на Печерську біля Києво-Печерської лаври.
Українська правда