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Монастир ПЦУ в центрі Києва закрили на карантин

Субота, 25 липня 2020, 15:15

У Свято-Феодосіївському ставропігійному чоловічому монастирі в Києві виявили коронавірус, монастир закрили на карантин.

Джерело: монастир у Facebook

Дослівно: "У зв‘язку з встановленням серед тих, хто проживає в монастирі, осіб з підтвердженням захворювання через коронавірус, відповідно до карантинних приписів Свято-Феодосіївський монастир закривається для відвідування.

Просимо молитов за одужання хворих та подолання згубної пошесті".

Довідка: Свято-Феодосіївський ставропігійний чоловічий монастир належить Православній Церкві України, розташований на Печерську біля Києво-Печерської лаври.

Українська правда
Теми: Православна Церква УкраїникарантинкоронавірусКиїв


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