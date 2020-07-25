Монастир ПЦУ в центрі Києва закрили на карантин

У Свято-Феодосіївському ставропігійному чоловічому монастирі в Києві виявили коронавірус, монастир закрили на карантин.

Джерело: монастир у Facebook

Дослівно: "У зв‘язку з встановленням серед тих, хто проживає в монастирі, осіб з підтвердженням захворювання через коронавірус, відповідно до карантинних приписів Свято-Феодосіївський монастир закривається для відвідування.

Просимо молитов за одужання хворих та подолання згубної пошесті".

Довідка: Свято-Феодосіївський ставропігійний чоловічий монастир належить Православній Церкві України, розташований на Печерську біля Києво-Печерської лаври.