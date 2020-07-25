Монастырь ПЦУ в центре Киева закрыли на карантин

В Свято-Феодосиевском ставропигиальном мужском монастыре в Киеве обнаружили коронавирус, монастырь закрыли на карантин.

Источник: монастырь в Facebook

Дословно: "В связи с установлением среди тех, кто проживает в монастыре, лиц с подтверждением заболевания коронавирусом, согласно карантинных предписаний, Свято-Феодосиевский монастырь закрывается для посещения.

Просим молитв за выздоровление больных и преодоление губительной болезни".

Справка: Свято-Феодосиевский ставропигиальный мужской монастырь принадлежит Православной Церкви Украины, расположен на Печерске возле Киево-Печерской лавры.