Монастырь ПЦУ в центре Киева закрыли на карантин
Суббота, 25 июля 2020, 15:15
В Свято-Феодосиевском ставропигиальном мужском монастыре в Киеве обнаружили коронавирус, монастырь закрыли на карантин.
Источник: монастырь в Facebook
Дословно: "В связи с установлением среди тех, кто проживает в монастыре, лиц с подтверждением заболевания коронавирусом, согласно карантинных предписаний, Свято-Феодосиевский монастырь закрывается для посещения.
Просим молитв за выздоровление больных и преодоление губительной болезни".
Справка: Свято-Феодосиевский ставропигиальный мужской монастырь принадлежит Православной Церкви Украины, расположен на Печерске возле Киево-Печерской лавры.
Украинская правда