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Монастырь ПЦУ в центре Киева закрыли на карантин

Суббота, 25 июля 2020, 15:15
Монастырь ПЦУ в центре Киева закрыли на карантин

В Свято-Феодосиевском ставропигиальном мужском монастыре в Киеве обнаружили коронавирус, монастырь закрыли на карантин.

Источник: монастырь в Facebook

Дословно: "В связи с установлением среди тех, кто проживает в монастыре, лиц с подтверждением заболевания коронавирусом, согласно карантинных предписаний, Свято-Феодосиевский монастырь закрывается для посещения.

Просим молитв за выздоровление больных и преодоление губительной болезни".

Справка: Свято-Феодосиевский ставропигиальный мужской монастырь принадлежит Православной Церкви Украины, расположен на Печерске возле Киево-Печерской лавры.

Украинская правда

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Темы: Православная Церковь УкраиныкарантинкоронавирусКиев
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