Зеленський взяв під контроль отримання Україною вакцини від Covid-19
Президент Володимир Зеленський контролює, щоб Україна була серед перших країн, які матимуть змогу придбати вакцину проти коронавірусу, коли її винайдуть.
Джерело: пресслужба глави держави
Деталі: Зеленський провів планову нараду з представниками уряду, правоохоронних органів та відповідних відомств щодо епідеміологічної ситуації в країні та заходів із запобігання поширенню коронавірусу.
Президент поцікавився в учасників наради, як просувається його завдання щодо перебування України в черзі на отримання вакцини проти коронавірусу, коли її буде виготовлено.
На це міністр охорони здоров’я Максим Степанов відповів, що проводить консультації та тримає контакт з компаніями і дипломатами з різних країн, вивчаючи інформацію.
Пряма мова Зеленського: "Наші дипломатичні контакти та світові ресурси повідомляють про те, що вакцину виготовляють уже в кількох країнах. Навіть якщо вона буде готова наступного року, Україна повинна бути серед перших країн, які матимуть змогу закупити вакцину. Ми повинні думати про це вже зараз. Весь світ шикується в черги".
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