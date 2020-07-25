Зеленський взяв під контроль отримання Україною вакцини від Covid-19

Президент Володимир Зеленський контролює, щоб Україна була серед перших країн, які матимуть змогу придбати вакцину проти коронавірусу, коли її винайдуть.

Джерело: пресслужба глави держави

Деталі: Зеленський провів планову нараду з представниками уряду, правоохоронних органів та відповідних відомств щодо епідеміологічної ситуації в країні та заходів із запобігання поширенню коронавірусу.

Президент поцікавився в учасників наради, як просувається його завдання щодо перебування України в черзі на отримання вакцини проти коронавірусу, коли її буде виготовлено.

На це міністр охорони здоров’я Максим Степанов відповів, що проводить консультації та тримає контакт з компаніями і дипломатами з різних країн, вивчаючи інформацію.

Пряма мова Зеленського: "Наші дипломатичні контакти та світові ресурси повідомляють про те, що вакцину виготовляють уже в кількох країнах. Навіть якщо вона буде готова наступного року, Україна повинна бути серед перших країн, які матимуть змогу закупити вакцину. Ми повинні думати про це вже зараз. Весь світ шикується в черги".

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