Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский взял под контроль получение Украиной вакцины от Covid-19

Суббота, 25 июля 2020, 16:39
Зеленский взял под контроль получение Украиной вакцины от Covid-19

Президент Владимир Зеленский контролирует, чтобы Украина была среди первых стран, которые смогут приобрести вакцину против коронавируса, когда ее изобретут.

Источник: пресс-служба главы государства

Детали: Зеленский провел плановое совещание с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств об эпидемиологической ситуации в стране и мерах по предотвращению распространения коронавируса.

Президент поинтересовался у участников совещания, как продвигается его задача относительно пребывания Украины в очереди на получение вакцины против коронавируса, когда она будет изготовлена.

На это министр здравоохранения Максим Степанов ответил, что проводит консультации и поддерживает контакт с компаниями и дипломатами из разных стран, изучая информацию.

Прямая речь Зеленского: "Наши дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину изготавливают уже в нескольких странах. Даже если она будет готова в следующем году, Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину. Мы должны думать об этом уже сейчас. Весь мир выстраивается в очереди".

Читайте также: Какие компании приблизились к созданию вакцины от коронавируса

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскиймедицинакоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Байден мог бы закончить войну ценой Украины и за 5 минут, но мы бы не согласились
Зеленский поблагодарил воинов за активные действия на передовой
Зеленский провел совещание в Замке Любарта: обсуждали северную границу
Последние новости
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
Все новости...
Реклама: