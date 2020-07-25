Зеленский взял под контроль получение Украиной вакцины от Covid-19

Президент Владимир Зеленский контролирует, чтобы Украина была среди первых стран, которые смогут приобрести вакцину против коронавируса, когда ее изобретут.

Источник: пресс-служба главы государства

Детали: Зеленский провел плановое совещание с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств об эпидемиологической ситуации в стране и мерах по предотвращению распространения коронавируса.

Президент поинтересовался у участников совещания, как продвигается его задача относительно пребывания Украины в очереди на получение вакцины против коронавируса, когда она будет изготовлена.

На это министр здравоохранения Максим Степанов ответил, что проводит консультации и поддерживает контакт с компаниями и дипломатами из разных стран, изучая информацию.

Прямая речь Зеленского: "Наши дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину изготавливают уже в нескольких странах. Даже если она будет готова в следующем году, Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину. Мы должны думать об этом уже сейчас. Весь мир выстраивается в очереди".

Читайте также: Какие компании приблизились к созданию вакцины от коронавируса