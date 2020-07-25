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Російська бронемашина потонула при форсуванні Керченської протоки

Субота, 25 липня 2020, 18:19
Російська бронемашина потонула при форсуванні Керченської протоки

Російська бронемашина БРДМ-2 затонула під час форсування Керченської протоки в рамках патріотичної акції військових РФ.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на російські та кримські ЗМІ

Деталі: Прессекретар російської організації "Військово-технічне товариство" Андрій Коннов пояснив інцидент тим, що течія була надто сильна.

Пряма мова: "Після проходження відрізка приблизно 5 км автомобіль БРДМ-2, який рухався першим у колоні, вийшов на відрізок, де сильна течія, викликана неоднорідними перепадами глибини в цьому місці. На цю течію наклався сильний фактор бічного вітру, про який ми не були попереджені – він виявився сильнішим, ніж ми очікували.

Вдалося швидко евакуювати весь екіпаж БРДМ у кількості п'яти осіб. Загрози особам не було, оскільки поруч перебував катер. Після евакуації екіпажу 8-10 хвилин тривала боротьба за те, щоб врятувати машину".

Передісторія: Минулого року три російських БРДМ-2 перетинали Керченську протоку в рамках тієї ж акції, і одна з бронемашин тоді заглохла. Їй на допомогу прийшов катер так званого управління МНС РФ у Криму.

"Українська правда" в Threads

Теми: КримокупаціяРосія
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