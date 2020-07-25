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Российская бронемашина утонула при форсировании Керченского пролива

Суббота, 25 июля 2020, 18:19
Российская бронемашина утонула при форсировании Керченского пролива

Российская бронемашина БРДМ-2 затонула во время форсирования Керченского пролива в рамках патриотической акции военных РФ.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на российские и крымские СМИ

Детали: пресс-секретарь российской организации "Военно-техническое общество" Андрей Коннов объяснил инцидент тем, что течение было слишком сильное.

Прямая речь: "После прохождения отрезка примерно 5 км автомобиль БРДМ-2, который двигался первым в колонне, вышел на отрезок, где сильное течение, вызванное неоднородными перепадами глубины в этом месте. На это течение наложился сильный фактор бокового ветра, о котором мы не были предупреждены – он оказался сильнее, чем мы ожидали.

Удалось быстро эвакуировать весь экипаж БРДМ в количестве пяти человек. Угрозы жизни людей не было, поскольку рядом находился катер. После эвакуации экипажа 8-10 минут длилась борьба за то, чтобы спасти машину".

Предыстория: в Прошлом году три российских БРДМ-2 пересекали Керченский пролив в рамках той же акции, и одна из бронемашин тогда заглохла. Ей на помощь пришел катер так называемого управления МЧС РФ в Крыму.

Темы: КрымоккупацияРосcия
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