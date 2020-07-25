На Донбасі загинув військовий: попередня версія – власна помилка

На Донбасі загинув військовий-контрактник з Тернопільщини Михайло Воронський, попередньою причиною смерті назвали необережне поводження зі зброєю.

Джерело: 44 окрема артилерійська бригада у Facebook

Дослівно: "За попередніми даними військовослужбовець помер від кульового поранення внаслідок необережного поводження зі зброєю. На місці події працюють представники військової служби правопорядку та поліції. Командуванням військової частини призначено службове розслідування".

Деталі: Михайло Воронський народився 1966 року на Тернопільщині, ветеран-афганець, учасник Революції Гідності, з лютого 2020 року проходив службу за контрактом у військовій частині А3215 (Тернопіль) на посаді водія-електрика в одному з артилерійських підрозділів.

У 44 ОАБр зазначають, що він загинув на сході.

Поховають військового у його рідному селі Добрівляни в Заліщицькому районі Тернопільської області.