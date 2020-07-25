Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донбасі загинув військовий: попередня версія – власна помилка

Субота, 25 липня 2020, 19:28
На Донбасі загинув військовий: попередня версія – власна помилка

На Донбасі загинув військовий-контрактник з Тернопільщини Михайло Воронський, попередньою причиною смерті назвали необережне поводження зі зброєю.

Джерело: 44 окрема артилерійська бригада у Facebook

Дослівно: "За попередніми даними військовослужбовець помер від кульового поранення внаслідок необережного поводження зі зброєю. На місці події працюють представники військової служби правопорядку та поліції. Командуванням військової частини призначено службове розслідування".

Деталі: Михайло Воронський народився 1966 року на Тернопільщині, ветеран-афганець, учасник Революції Гідності, з лютого 2020 року проходив службу за контрактом у військовій частині А3215 (Тернопіль) на посаді водія-електрика в одному з артилерійських підрозділів.

У 44 ОАБр зазначають, що він загинув на сході.

Поховають військового у його рідному селі Добрівляни в Заліщицькому районі Тернопільської області.

Українська правда
Теми: ДонбасЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
Усі новини...
Реклама: