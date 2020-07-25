На Донбассе погиб военный: предварительная версия - собственная ошибка

На Донбассе погиб военный-контрактник с Тернопольщины Михаил Воронский, предварительной причиной смерти назвали неосторожное обращение с оружием.

Источник: 44 отдельная артиллерийская бригада в Facebook

Дословно: "По предварительным данным, военнослужащий умер от пулевого ранения вследствие неосторожного обращения с оружием. На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и полиции. Командованием воинской части назначено служебное расследование".

Детали: Михаил Воронський родился в 1966 году на Тернопольщине, ветеран-афганец, участник Революции Достоинства, с февраля 2020 года проходил службу по контракту в военной части А3215 (Тернополь) на должности водителя-электрика в одном из артиллерийских подразделений.

В 44 ОАБр отмечают, что он погиб на востоке.

Похоронят военного в его родном селе Добровляны в Залещицком районе Тернопольской области.