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Лікар української збірної з футболу помер від коронавірусу

Субота, 25 липня 2020, 22:17

Ввечері 25 липня від Covid-19 помер лікар національної команди з футболу Антон Худаєв, в нього зупинилося серце.

Джерело: Українська асоціація футболу у Facebook

Деталі: Худаєву було 48 років. Повідомляється, що він заразився Covid-19 і вірус вразив 70% його легень. Лікарі боролися за життя Худаєва, він перебував під апаратом ШВЛ, але не зміг подолати хворобу.

Понад 20 років Ашот Худаєв був лікарем харківського "Металіста", у збірній - з 2016 року (також працював у головній команді у 2010 році).

Дослівно: "Від імені президента Української асоціації футболу Андрія Павелка, головного тренера Національної команди Андрія Шевченка та всієї футбольної родини України висловлюємо найглибші співчуття родині. Вся Національна Команда у великій скорботі".

Українська правда
Теми: коронавірусфутболепідемія


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