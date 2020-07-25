Врач украинской сборной по футболу умер от коронавируса

Вечером 25 июля от Covid-19 умер врач национальной команды по футболу Антон Худаев, у него остановилось сердце.

Источник: Украинская ассоциация футбола в Facebook

Детали: Худаеву было 48 лет. Сообщается, что он заразился Covid-19 и вирус поразил 70% его легких. Врачи боролись за жизнь Худаева, он находился под аппаратом ИВЛ, но не смог преодолеть болезнь.

Более 20 лет Ашот Худаев был врачом харьковского "Металлиста", в сборной - с 2016 года (также работал в главной команде в 2010 году).

Дословно: "От имени президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, главного тренера Национальной команды Андрея Шевченко и всей футбольной семьи Украины выражаем глубочайшие соболезнования семье. Вся национальная Команда в большой скорби".