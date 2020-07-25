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За останню добу у світі виявили 284 тисячі заражених коронавірусом

Субота, 25 липня 2020, 22:57
За останню добу у світі виявили 284 тисячі заражених коронавірусом

За попередню добу, 24 липня, у світі підтвердили ще 284 083 випадки COVID-19, таким чином другий день поспіль кількість заражених перевищує 284 тисячі, що є антирекордом.

Джерело: дані Всесвітньої організації охорони здоров'я станом на 25 липня

Деталі: за останню добу в світі хвороба забрала життя 6 270 осіб (днем раніше було 9 753 летальних випадки).

Найбільшу кількість заражених з початку епідемії виявили в США - понад 4 млн випадків, з яких 71 714 зафіксовані за останню добу. Регіон Північної і Південної Америки займає перше місце за кількістю інфікованих - 8 292 311. За добу цей показник зріс на 170 611 випадків.

З початку пандемії у світі підтверджено понад 15,5 млн випадків коронавірусної інфекції.

 

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Нагадаємо: за минулу добу, 24 липня, в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу. При цьому 19 хворих померли і 611 - одужали.

Українська правда

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Теми: коронавірусепідеміяCovid-2019
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