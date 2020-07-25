В Україні знову майже рекордна кількість випадків коронавірусу

За минулу добу, 24 липня, в Україні зафіксовано 1106 нових випадків коронавірусу. При цьому 19 хворих померло і 611 – одужало.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Найбільше нових випадків виявлено у Рівненській області – 143. У Києві зафіксовано 129 випадків, на Львівщині – 114.

Загалом з початку епідемії в Україні зафіксовано 63 929 випадків коронавірусу, 1 590 летальних випадків і 35 497 одужань.

Що передувало: Найбільше нових випадків коронавірусу за добу (1109) було виявлено 26 червня. Після цього захворюваність почала спадати.

За добу 23 липня коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні діагностували у 972 осіб, одужали 886 хворих, померли 20 пацієнтів із коронавірусом.

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