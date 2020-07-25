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Німеччина може ввести тестування на коронавірус для тих, хто повертається з відпочинку

Субота, 25 липня 2020, 23:59

Німеччина може запровадити обов'язкове тестування на коронавірус для відпочивальників, які повертаються з країн з підвищеним ризиком інфікування.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Єнс Шпан, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Ми також перевіряємо, чи можна юридично зобов'язати когось зробити тест, оскільки це було б посяганням на свободу", - сказав Шпан.

Міністр додав, що суди вивчали всі коронавірусні заходи, щоб переконатися, що вони пропорційні з огляду на їх вплив на основні права.

У п’ятницю Шпан та його регіональні колеги з 16 федеральних земель Німеччини домовились, що влада запропонує відпочиваючим безкоштовні тести на добровільній основі.

Мандрівники з країн, які визначені як групи підвищеного ризику - до яких зараз належать США, Бразилія та Туреччина - матимуть право зробити тест негайно, тоді як прибулі з інших місць зможуть протестуватися протягом трьох днів.

Якщо людина, яка приїжджає додому з країн з високим рівнем ризику, здасть негативний тест, то їй не доведеться дотримуватися 14-денного карантину, який в іншому випадку є обов'язковим.

Теми: коронавірусНімеччинаепідемія


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