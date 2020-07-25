Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Германия может ввести тестирование на коронавирус для возвращающихся с отдыха

Суббота, 25 июля 2020, 23:59

Германия может ввести обязательное тестирование на коронавирус для отдыхающих, возвращающихся из стран с повышенным риском инфицирования.

Об этом заявил министр здравоохранения Йенс Шпан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы также проверяем, можно ли юридически обязать кого-то сделать тест, поскольку это было бы посягательством на свободу", - сказал Шпан.

Министр добавил, что суды изучали все коронавирусные меры, чтобы убедиться, что они пропорциональны, учитывая их влияние на основные права.

В пятницу Шпан и его региональные коллеги из 16 федеральных земель Германии договорились, что власть предложит отдыхающим бесплатные тесты на добровольной основе.

Путешественники из стран, которые определены как группы повышенного риска - к которым сейчас относятся США, Бразилия и Турция - имеют право сделать тест немедленно, тогда как прибывшие из других мест смогут пройти тестирование в течение трех дней.

Если человек, который приезжает домой из стран с высоким уровнем риска, сдаст отрицательный тест, то ему не придется придерживаться 14-дневного карантина, который в противном случае является обязательным.

Темы: коронавирусГерманияэпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Волонтер признался в поджоге собора XV века во французском Нанте

Коронавирус в Украине: 920 новых заражений и 15 смертей

фотоВ Севастополе высыхает Чернореченское водохранилище, оккупанты ищут воду

Главные новости субботы и ночи: подготовка к "тишине" на Донбассе, вакцина для Украины

Врач украинской сборной по футболу умер от коронавируса

Полное прекращение огня: за украинскими военными будут следить контролеры

Все новости...
коронавирус
За последние сутки в мире выявили 284 тысячи зараженных коронавирусом
Врач украинской сборной по футболу умер от коронавируса
В Севастополе всплеск заражений коронавирусом
Последние новости
12:03
Минздрав исключил из протокола лечения коронавируса два препарата
11:28
Оператор ГТС получил за первое полугодие почти 30 миллиардов доходов
11:17
На Львовщине полицейский наехал на пешехода и скрылся
10:48
Волонтер признался в поджоге собора XV века во французском Нанте
10:36
Львовщина снова стала лидером по количеству заражений Covid-19
10:02
Напавшего на бойца "Азова" злоумышленника суд выпустил под залог в 40 тысяч
09:37
На Сумщине - антирекорд по заражениям в течение суток
09:04
Коронавирус в Украине: 920 новых заражений и 15 смертей
08:54
фотоВ Севастополе высыхает Чернореченское водохранилище, оккупанты ищут воду
08:37
США угрожают немецким подрядчикам "Северного потока-2" – Die Welt
Все новости...