Германия может ввести тестирование на коронавирус для возвращающихся с отдыха

Германия может ввести обязательное тестирование на коронавирус для отдыхающих, возвращающихся из стран с повышенным риском инфицирования.

Об этом заявил министр здравоохранения Йенс Шпан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы также проверяем, можно ли юридически обязать кого-то сделать тест, поскольку это было бы посягательством на свободу", - сказал Шпан.

Министр добавил, что суды изучали все коронавирусные меры, чтобы убедиться, что они пропорциональны, учитывая их влияние на основные права.

В пятницу Шпан и его региональные коллеги из 16 федеральных земель Германии договорились, что власть предложит отдыхающим бесплатные тесты на добровольной основе.

Путешественники из стран, которые определены как группы повышенного риска - к которым сейчас относятся США, Бразилия и Турция - имеют право сделать тест немедленно, тогда как прибывшие из других мест смогут пройти тестирование в течение трех дней.

Если человек, который приезжает домой из стран с высоким уровнем риска, сдаст отрицательный тест, то ему не придется придерживаться 14-дневного карантина, который в противном случае является обязательным.