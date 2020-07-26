Північна Корея повідомила про першу підозру на COVID-19

За весь час пандемії коронавірусу Північна Корея вперше офіційно повідомила про підозру зараження у людини, яка повернулась до країни 19 липня.

Джерело: Reuters із посиланням на державні ЗМІ КНДР

Деталі: Зазначається, що лідер країни Кім Чен Ин скликав екстрене засідання політбюро Робітничої партії країни через цю ситуацію.

Незважаючи на те, що пандемія коронавірусу офіційно оголошена з березня цього року, а число хворих зростає з кожним днем, Північна Корея досі не повідомила про жоден випадок захворювання.

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