Северная Корея сообщила о первом подозрение на COVID-19

За все время пандемии коронавируса Северная Корея впервые официально сообщила о подозрении заражения у человека, что вернулся в страну 19 июля.

Источник: Reuters со ссылкой на государственные СМИ КНДР

Детали: Отмечается, что лидер страны Ким Чен Ын созвал экстренное заседание политбюро Трудовой партии страны из-за этой ситуации.

Несмотря на то, что пандемия коронавируса официально объявлена ​​с марта этого года, а число больных растет с каждым днем, Северная Корея до сих пор не сообщила ни об одном случае заболевания.

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