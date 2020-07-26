Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Северная Корея сообщила о первом подозрение на COVID-19

Воскресенье, 26 июля 2020, 01:04
Северная Корея сообщила о первом подозрение на COVID-19
Ким Чен Ын

За все время пандемии коронавируса Северная Корея впервые официально сообщила о подозрении заражения у человека, что вернулся в страну 19 июля.

Источник: Reuters со ссылкой на государственные СМИ КНДР

Детали: Отмечается, что лидер страны Ким Чен Ын созвал экстренное заседание политбюро Трудовой партии страны из-за этой ситуации.

Несмотря на то, что пандемия коронавируса официально объявлена ​​с марта этого года, а число больных растет с каждым днем, Северная Корея до сих пор не сообщила ни об одном случае заболевания.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КНДРкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
КНДР
США уделяют "пристальное внимание" военному сотрудничеству КНДР и России – Госдеп
Байден пообещает "существенные" шаги для защиты Южной Кореи от возможной атаки КНДР – Reuters
Медведев пугает, что Россия вооружит КНДР, если Южная Корея даст оружие Украине
Последние новости
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
Все новости...
Реклама: