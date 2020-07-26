Северная Корея сообщила о первом подозрение на COVID-19
Воскресенье, 26 июля 2020, 01:04
За все время пандемии коронавируса Северная Корея впервые официально сообщила о подозрении заражения у человека, что вернулся в страну 19 июля.
Источник: Reuters со ссылкой на государственные СМИ КНДР
Детали: Отмечается, что лидер страны Ким Чен Ын созвал экстренное заседание политбюро Трудовой партии страны из-за этой ситуации.
Несмотря на то, что пандемия коронавируса официально объявлена с марта этого года, а число больных растет с каждым днем, Северная Корея до сих пор не сообщила ни об одном случае заболевания.
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Украинская правда