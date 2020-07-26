За тиждень на Донбасі знешкодили більше 2000 вибухонебезпечних предметів

Співробітники ДСНС зі складу Об'єднаних сил обстежили 45 гектар території, вилучили та знешкодили 2244 вибухонебезпечних предметів.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Також особовий склад долучався до піротехнічних робіт та відновлення пошкоджених будинків, гасіння пожеж, а також забезпечення функціонування пунктів надання допомоги населенню, розміщених у межах контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) на території Донецької та Луганської областей.

За тиждень було відновлено 63 будинки, які постраждали від обстрілів.

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