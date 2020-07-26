Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За тиждень на Донбасі знешкодили більше 2000 вибухонебезпечних предметів

Неділя, 26 липня 2020, 03:19

Співробітники ДСНС зі складу Об'єднаних сил обстежили 45 гектар території, вилучили та знешкодили 2244 вибухонебезпечних предметів.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Також особовий склад долучався до піротехнічних робіт та відновлення пошкоджених будинків, гасіння пожеж, а також забезпечення функціонування пунктів надання допомоги населенню, розміщених у межах контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) на території Донецької та Луганської областей.

За тиждень було відновлено 63 будинки, які постраждали від обстрілів. 

Нагадаємо: 

  • 25 липня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, противник продовжує застосовувати важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Українська правда
Теми: ДонбасДСНС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
Донбас
16 годин на штурмі під Бахмутом. Репортаж УП з наступу десантників
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
Останні новини
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
Усі новини...
Реклама: