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За тиждень на Донбасі знешкодили більше 2000 вибухонебезпечних предметів

Неділя, 26 липня 2020, 03:19

Співробітники ДСНС зі складу Об'єднаних сил обстежили 45 гектар території, вилучили та знешкодили 2244 вибухонебезпечних предметів.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Також особовий склад долучався до піротехнічних робіт та відновлення пошкоджених будинків, гасіння пожеж, а також забезпечення функціонування пунктів надання допомоги населенню, розміщених у межах контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) на території Донецької та Луганської областей.

За тиждень було відновлено 63 будинки, які постраждали від обстрілів. 

Нагадаємо: 

  • 25 липня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, противник продовжує застосовувати важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Українська правда
Теми: ДонбасДСНС


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