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За неделю на Донбассе обезвредили более 2000 взрывоопасных предметов

Воскресенье, 26 июля 2020, 03:19

Сотрудники ГСЧС из состава Объединенных сил обследовали 45 гектар территории, изъяли и обезвредили 2244 взрывоопасных предметов.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Также личный состав привлекался к пиротехническим работам и восстановлению поврежденных домов, тушению пожаров, а также обеспечению функционирования пунктов оказания помощи населению, расположенных в пределах контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на территории Донецкой и Луганской областей.

За неделю было восстановлено 63 дома, пострадавших от обстрелов.

Напомним: 

  • 25 июля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, противник продолжает применять тяжелое вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Украинская правда

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Темы: ДонбассГСЧС
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