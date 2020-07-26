За неделю на Донбассе обезвредили более 2000 взрывоопасных предметов
Воскресенье, 26 июля 2020, 03:19
Сотрудники ГСЧС из состава Объединенных сил обследовали 45 гектар территории, изъяли и обезвредили 2244 взрывоопасных предметов.
Источник: сообщение штаба ООС
Детали: Также личный состав привлекался к пиротехническим работам и восстановлению поврежденных домов, тушению пожаров, а также обеспечению функционирования пунктов оказания помощи населению, расположенных в пределах контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на территории Донецкой и Луганской областей.
За неделю было восстановлено 63 дома, пострадавших от обстрелов.
Напомним:
- 25 июля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, противник продолжает применять тяжелое вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
Украинская правда