За неделю на Донбассе обезвредили более 2000 взрывоопасных предметов

Сотрудники ГСЧС из состава Объединенных сил обследовали 45 гектар территории, изъяли и обезвредили 2244 взрывоопасных предметов.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Также личный состав привлекался к пиротехническим работам и восстановлению поврежденных домов, тушению пожаров, а также обеспечению функционирования пунктов оказания помощи населению, расположенных в пределах контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на территории Донецкой и Луганской областей.

За неделю было восстановлено 63 дома, пострадавших от обстрелов.

Напомним: