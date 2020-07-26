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В НАЗК розповіли, скільки людей потрапило до реєстру корупціонерів в цьому році

Неділя, 26 липня 2020, 05:25
В НАЗК розповіли, скільки людей потрапило до реєстру корупціонерів в цьому році

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що за перше півріччя 2020 року до реєстру корупціонерів потрапило 2018 осіб.

Джерело: повідомлення НАЗК

Деталі: До реєстру внесені особи, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Поповнювали особи цей перелік лише після рішення суду та притягнення їх до відповідальності.

Зазначається, що з 2018 осіб 429 вчинили кримінальні правопорушення, ще 1532 притягнули до  адміністративної відповідальності. Також 57 осіб притягнули до дисциплінарної відповідальності.

Найчастіше до реєстру потрапляють працівники Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) та Національної поліції.

Наразі в реєстрі перебувають 102 працівника Державної кримінально-виконавчої служби та 175 співробітників Нацполіції. 

"У порівнянні з попереднім роком цьогоріч кількість притягнутих до відповідальності та внесених до реєстру працівників Національної поліції і працівників Державної кримінально-виконавчої служби знизилася на 33% у поліцейських і на 11% у працівників ДКВС", – підсумували в агентстві. 

Українська правда
Теми: НАЗКкорупція
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