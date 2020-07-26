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В НАПК рассказали, сколько людей попало в реестр коррупционеров в этом году

Воскресенье, 26 июля 2020, 05:25

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что за первое полугодие 2020 до реестра коррупционеров попало 2018 человек.

Источник: сообщение НАПК

Детали: В реестр внесены лица, совершившие коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Пополнялся этот перечень только после решения суда и привлечения человека к ответственности.

Отмечается, что с 2018 человек – 429 совершили уголовные преступления, еще 1532 привлекли к административной ответственности. Также 57 человек понесли дисциплинарную ответственность.

Чаще всего в реестр попадают работники Государственной уголовно-исполнительной службы и Национальной полиции.

Сейчас в реестре находятся 102 работника ГУИС и 175 сотрудников Нацполиции.

"По сравнению с предыдущим годом в этом году количество привлеченных к ответственности и внесенных в реестр работников Национальной полиции и работников Государственной уголовно-исполнительной службы снизилось на 33% у полицейских и на 11% у работников ГУИС", – подытожили в агентстве.

Украинская правда
Темы: НАПКкоррупция


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