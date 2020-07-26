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У Севастополі висихає Чорноріченське водосховище, окупанти шукають воду

Неділя, 26 липня 2020, 08:54

У Севастополі стрімко міліє Чорноріченське водосховище через що окупаційна влада змушена організовувати пошук підземних джерел води.

Джерело: Крим.Реалії

Деталі: У Байдарській долині, де розташоване основне джерело водопостачання Севастополя, площа водного дзеркала значно зменшилася за останні півтора місяці.

У Чорноріченському водосховищі оголилися острівці, вода відступила від дамби приблизно на сто метрів.

Жителі розташованого в Байдарській долині села Павлівка розповіли, що за останні кілька десятиліть "так сильно водосховище ніколи не міліло", а також що повністю пересохли річки Бага, Арманка, Узунджа і дрібні притоки річки Чорної.

Чорноріченське водосховище 25 липня 2020 року
Чорноріченське водосховище 25 липня 2020 року

Напередодні окупаційна влада Севастополя повідомила, що департамент міського господарства організовує пошук підземних джерел води, щоб забезпечити населення питною водою.

Раніше голова російського "уряду" Севастополя Михайло Развожаєв констатував, що в Чорноріченському водосховищі майже вдвічі знизився запас води в порівнянні з минулим роком. За його словами, в критичній ситуації місто може перейти на подачу води за графіком.

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Нагадаємо: в окупованому Криму слідом за верхів'ями висохла серединна частина Білогірського водосховища, а сусіднє Тайганське водосховище може пересохнути вже восени.

Теми: КримокупаціяСевастополь


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