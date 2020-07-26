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Нападника на бійця "Азова" суд випустив під заставу в 40 тисяч

Неділя, 26 липня 2020, 10:02
Нападника на бійця Азова суд випустив під заставу в 40 тисяч

У Запоріжжі 24 липня Комунарський районний суд обрав запобіжний захід з мінімальною заставою в 40 тис. грн раніше засудженому чоловіку, який підозрюється в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень військовослужбовцю.

Джерело: сайт поліції Запорізької області

Дослівно: "Бійці-побратими потерпілого, активісти "Національного корпусу", регіональні засоби масової інформації 24 липня провели акцію протесту під стінами ГУНП в Запорізькій області. Поліція і прокуратура Запорізької області підтримує позицію громадськості та подаватиме апеляцію, щоб взяти під варту зловмисника, який може нести загрозу для інших громадян".

Деталі: У поліції нагадали, що 21 липня близько 23:55 в Комунарське відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення з 5-ї міської лікарні про те, що від одного з торговельних центрів міста до них доставили місцевого жителя 1991 року народження з травмами голови. Правоохоронці зазначали, що стан здоров'я потерпілого "залишається стабільно важким, людина перебуває в комі".

Зазначається, що після скоєння злочину, злочинець з місця пригоди зник. Працівники поліції встановили його особу і місцеперебування. Ним виявився раніше судимий житель Запоріжжя 1991 року народження. Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України для проведення подальших слідчих дій.

Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Прокуратура підтримала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Українська правда

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Теми: поліціянападсуд
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