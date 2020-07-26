Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Нападника на бійця "Азова" суд випустив під заставу в 40 тисяч

Неділя, 26 липня 2020, 10:02

У Запоріжжі 24 липня Комунарський районний суд обрав запобіжний захід з мінімальною заставою в 40 тис. грн раніше засудженому чоловіку, який підозрюється в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень військовослужбовцю.

Джерело: сайт поліції Запорізької області

Дослівно: "Бійці-побратими потерпілого, активісти "Національного корпусу", регіональні засоби масової інформації 24 липня провели акцію протесту під стінами ГУНП в Запорізькій області. Поліція і прокуратура Запорізької області підтримує позицію громадськості та подаватиме апеляцію, щоб взяти під варту зловмисника, який може нести загрозу для інших громадян".

Деталі: У поліції нагадали, що 21 липня близько 23:55 в Комунарське відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення з 5-ї міської лікарні про те, що від одного з торговельних центрів міста до них доставили місцевого жителя 1991 року народження з травмами голови. Правоохоронці зазначали, що стан здоров'я потерпілого "залишається стабільно важким, людина перебуває в комі".

Зазначається, що після скоєння злочину, злочинець з місця пригоди зник. Працівники поліції встановили його особу і місцеперебування. Ним виявився раніше судимий житель Запоріжжя 1991 року народження. Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України для проведення подальших слідчих дій.

Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Прокуратура підтримала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Українська правда
Теми: поліціянападсуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

РосЗМІ пишуть, що бойовикам ОРДО наказали повністю припинити вогонь

У Криму знайшли тіло 3-річного сина політв’язня

Волонтер зізнався у підпалі собору XV століття у французькому Нанті

Коронавірус в Україні: 920 нових заражень та 15 смертей

фотоУ Севастополі висихає Чорноріченське водосховище, окупанти шукають воду

Головні новини суботи і ночі: підготовка до "тиші" на Донбасі, вакцина для України

Усі новини...
поліція
На Печерську стріляли у двох іноземних студентів
З одеського зоопарку втекли мавпи, їх ловила поліція і рятувальники
На Харківщині викрали чоловіка і вимагали $20 тисяч
Останні новини
15:30
Велика частка негативних ПЛР-тестів можуть бути хибними – МОЗ
15:06
У столичному гуртожитку КПІ – спалах COVID-19
14:48
Бойовики здійснили 4 обстріли на Донбасі, втрат немає
14:31
Необхідно підписати Угоду про спільний авіаційний простір з ЄС якомога швидше — Шмигаль
14:24
мапаВ Україну йде сильна спека
14:11
Tesla подала позов до суду проти стартапу, що працює у сфері електротранспорту
13:50
Донецькі бойовики відкриють один КПВВ але випускати з ОРДО будуть не всіх
13:47
У дев'яти регіонах немає умов для послаблення карантину
13:18
Британія перегляне свою систему оборони для протидії Росії і Китаю
13:05
РосЗМІ пишуть, що бойовикам ОРДО наказали повністю припинити вогонь
Усі новини...