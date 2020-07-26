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Напавшего на бойца "Азова" злоумышленника суд выпустил под залог в 40 тысяч

Воскресенье, 26 июля 2020, 10:02
Напавшего на бойца Азова злоумышленника суд выпустил под залог в 40 тысяч

В Запорожье 24 июля Коммунарский районный суд избрал меру пресечения с минимальным залогом в 40 тыс. грн ранее осужденному мужчине, который подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений военнослужащему.

Источник: сайт полиции Запорожской области

Дословно: "Бойцы-побратимы потерпевшего, активисты "Национального корпуса", региональные средства массовой информации 24 июля провели акцию протеста под стенами ГУНП в Запорожской области. Полиция и прокуратура Запорожской области поддерживает позицию общественности и будет подавать апелляцию, чтобы взять под стражу злоумышленника, который может нести угрозу для других граждан".

Детали: В полиции напомнили, что 21 июля около 23:55 в Коммунарское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение из 5-й городской больницы о том, что от одного из торговых центров города к ним доставили местного жителя 1991 года рождения с травмами головы. Правоохранители отмечали, что состояние здоровья пострадавшего "остается стабильно тяжелым, человек находится в коме".

Отмечается, что после совершения преступления, преступник с места происшествия скрылся. Сотрудники полиции установили его личность и местопребывание. Им оказался ранее судимый житель Запорожья 1991 года рождения. Правоохранители задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины для проведения дальнейших следственных действий.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Прокуратура поддержала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Украинская правда
Темы: полициянападениесуд
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