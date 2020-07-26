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На Львівщині поліцейський наїхав на пішохода та втік

Неділя, 26 липня 2020, 11:17

У Львівській області 19 липня працівник одного з територіальних підрозділів поліції наїхав на пішохода після чого втік з місця ДТП. Травмованому знадобилась госпіталізація.

Джерело: обласне управління Нацполіції

Деталі: Інцидент стався у селі Верчани пізно ввечері 19 липня. Особу поліцейського, що скоїв ДТП, вдалося встановити лише через кілька днів.

За вказаним фактом призначили службове розслідування. Правоохоронці зазначили, що поліцейський, причетний до вчинення ДТП, вже звільнений зі служби.

Дослівно: "22 липня поліцейські встановили, що до скоєння ДТП причетний 34-річний працівник одного з територіальних підрозділів поліції Львівщини, який керував автомобілем ВАЗ-2107. Автомобіль правоохоронці вилучили.  

Матеріали провадження скеровані у територіальний підрозділ ДБР.

Начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області Василь Віконський зустрівся з родичами травмованого чоловіка, висловив їм свої співчуття та запевнив, що досудове розслідування буде проведено об’єктивно та неупереджено".

Українська правда
Теми: ДТПЛьвівщинаполіція


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