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На Львовщине полицейский наехал на пешехода и скрылся

Воскресенье, 26 июля 2020, 11:17
На Львовщине полицейский наехал на пешехода и скрылся

В Львовской области 19 июля работник одного из территориальных подразделений полиции наехал на пешехода после чего скрылся с места ДТП. Травмированному понадобилась госпитализация.

Источник: областное управление Нацполиции

Детали: Инцидент произошел в селе Верчаны поздно вечером 19 июля. Личность полицейского, совершившего ДТП, удалось установить лишь через несколько дней.

По данному факту назначили служебное расследование. Правоохранители отметили, что полицейский, причастный к совершению ДТП, уже уволен со службы.

Дословно: "22 июля полицейские установили, что к совершению ДТП причастен 34-летний сотрудник одного из территориальных подразделений полиции Львовщины, который управлял автомобилем ВАЗ-2107. Автомобиль правоохранители изъяли. 

Материалы производства направлены в территориальное подразделение ГБР.

Начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области Василий Виконский встретился с родственниками травмированного мужчины, выразил им свои соболезнования и заверил, что досудебное расследование будет проведено объективно и беспристрастно".

Украинская правда
Темы: ДТПЛьвовщинаполиция
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