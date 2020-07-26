МОЗ виключило з протоколу лікування коронавірусу два препарати
Неділя, 26 липня 2020, 12:03
Міністерство охорони здоров’я виключило "Лопінавір" та "Рітонавір" з переліку препаратів, що використовуються при лікуванні Covid-19.
Джерело: недільний брифінг очільника МОЗ Максима Степанова
Пряма мова: "Повністю були виключені з протоколу застосування такі ліки як лопінавір та рітонавір. Також були внесені зміни щодо схем застосування гідроксихлорохіну, який буде використовуватися при станах середньої тяжкості".
Нагадаємо: Міністерство охорони здоров'я оновило протокол лікування COVID-19 та затвердило новий лікарський засіб, який можна використовувати при коронавірусній інфекції - "Дексаметазон".
Українська правда