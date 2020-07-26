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Минздрав исключил из протокола лечения коронавируса два препарата

Воскресенье, 26 июля 2020, 12:03

Министерство здравоохранения исключило "Лопинавир" и "Ритонавир" из перечня препаратов, используемых при лечении Covid-19.

Источник: воскресный брифинг главы Минздрава Максима Степанова

Прямая речь: "Полностью были исключены из протокола применения такие лекарства как лопинавир и ритонавир. Также были внесены изменения относительно схем применения гидроксихлорохина, который будет использоваться при состояниях средней тяжести".

Напомним: Министерство здравоохранения обновило протокол лечения COVID-19 и утвердило новое лекарственное средство, которое можно использовать при коронавирусной инфекции - "Дексаметазон".

Украинская правда
Темы: коронавирусМинздравмедицина


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