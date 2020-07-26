Минздрав исключил из протокола лечения коронавируса два препарата

Министерство здравоохранения исключило "Лопинавир" и "Ритонавир" из перечня препаратов, используемых при лечении Covid-19.

Источник: воскресный брифинг главы Минздрава Максима Степанова

Прямая речь: "Полностью были исключены из протокола применения такие лекарства как лопинавир и ритонавир. Также были внесены изменения относительно схем применения гидроксихлорохина, который будет использоваться при состояниях средней тяжести".

Напомним: Министерство здравоохранения обновило протокол лечения COVID-19 и утвердило новое лекарственное средство, которое можно использовать при коронавирусной инфекции - "Дексаметазон".