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Донецькі бойовики відкриють один КПВВ але випускати з ОРДО будуть не всіх

Неділя, 26 липня 2020, 13:50
Донецькі бойовики відкриють один КПВВ але випускати з ОРДО будуть не всіх

Пункт пропуску "Єленівка" на лінії зіткнення на Донбасі відкриють 27 липня. Працювати він буде з істотними обмеженнями.

Джерело: РИА Новости з посиланням на представників окупаційної влади

Деталі: в окуповані райони Донецької області бойовики пропускатимуть громадян лише за наявності спеціального дозволу на в'їзд. При цьому виїхати з ОРДО зможуть тільки люди з пропискою на вільній частині України.

Дослівно: "27 липня КПВВ "Єленівка" здійснюватиме пропуск громадян на в'їзд і виїзд. Час роботи пункту пропуску з 9:00 до 18:00. Для виїзду з ДНР необхідно мати реєстрацію (прописку) на території України. Для в'їзду в ДНР необхідно обов'язковий дозвіл Міжвідомчого оперативного штабу. Про роботу КПВВ "Єленівка" в інші дні на в'їзд і виїзд буде повідомлено додатково".

Передісторія: раніше керівництво так званої "ДНР" зупинило рух цивільного транспорту і пішоходів через лінію зіткнення посилаючись на епідемію коронавірусу. Рух разово відновили після чого знову закрили КПВВ.

Теми: ДонбасОРДЛОвійна
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