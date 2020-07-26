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Бойовики здійснили 4 обстріли на Донбасі, втрат немає

Неділя, 26 липня 2020, 14:48

На Донбасі з початку доби російсько-окупаційні війська чотири рази обстріляли українські позиції.

Джерело: зведення Міноборони України

Деталі: З початку доби, 26 липня (до 12:00), російські найманці чотири рази відкривали вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі, бойових втрат у лавах українських військовослужбовців немає.

Дослівно: "Зокрема, в ранкову пору  противник обстріляв позицій українських захисників поблизу Авдіївки, при цьому використовуючи міномети калібру 82 мм, ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети, а з гранатометів різних систем ворог вів обстріл опорних пунктів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Водяне та Широкине.

Крім того, по оборонцях Водяного російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-17".

Нагадаємо: У межах виконання домовленностей про повне припинення вогню на Донбасі за українськими військовими слідкуватимуть контролери.

Українська правда
Теми: війнаДонбасбойові діїтероризм


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