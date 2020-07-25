Повне припинення вогню: за українськими військовими слідкуватимуть контролери

Підрозділи зі складу Об’єднаних сил почали підготовку до повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі, яке вступає в дію з 27 липня.

Джерело: повідомлення пресцентру ООС

Деталі: У штабі наголосили, що за масштабом, подібних заходів не було за весь період проведення операції.

Додаткові заходи щодо "посилення режиму припинення вогню" на виконання досягнутих домовленостей впровадять на місцях.

Дослівно: "Починаючи із 00:01 27 липня, на кожній з наших позицій додатковий контроль за припиненням вогню здійснюватимуть спеціально відряджені українські військовослужбовці, більшість з яких мають чималий бойовий досвід та безпосередньо займалися профільними питаннями під час участі у миротворчих місіях під егідою ООН.

Передусім, такий крок дозволить не відволікати особовий склад підрозділів Об’єднаних сил від виконання бойових завдань та попередити ймовірні провокації. Водночас, не позбавить українських воїнів можливості для самозахисту, як це гарантує 51 стаття Статуту ООН.

Ми чітко усвідомлюємо, що на деяких ділянках лінії розмежування можуть відбутися різні провокативні дії противника з метою зірвати перемир’я"

Додатково: У штабі запевняють, що з метою об’єктивного інформування українського суспільства та світової спільноти про поточну ситуацію у Донецькій та Луганській областях на різних ділянках лінії розмежування передбачили роботу кореспондентів і знімальних груп вітчизняних та іноземних ЗМІ.

Також штаб операції відновлює практику інформування громадськості про поточну ситуацію через уповноваженого речника.

Нагадаємо: Спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ посол Хайді Грау розповіла, які заходи будуть застосовуватися для посилення режиму припинення вогню на Донбасі.

22 липня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції, на якому домовилися про режим повного та всеосяжного припинення вогню.