У ЦГЗ розповіли, чи можна заразитися коронавірусом під час купання

На сьогодні немає доказів того, що коронавірус SARS-CoV-2 присутній у поверхневих, підземних водах або передається через забруднену питну воду, а можливість поширення COVID-19 під час відпочинку на пляжах пов'язана зі скупченням людей.

Джерело: Центр громадського здоров'я

Деталі: У ЦГЗ зазначили, що експерти американського Центру контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомляють про відсутність доказів поширення збудника COVID-19 через воду в басейнах, джакузі, спа-центрах тощо. Дезінфікуючі засоби для очищення згубно на нього впливають.

На сайті однієї з найбільших видавничих компаній світу Elsevier опубліковано статтю італійських дослідників, які пишуть, що докази наявності SARS-CoV-2 у воді дуже мізерні та немає доказів того, що SARS-CoV-2 присутній в поверхневих, підземних водах або передається через забруднену питну воду.

Експерти ВООЗ та CDC констатують, що про фекально-оральний механізм передачі інфекції також не повідомлялося, йдеться в повідомленні.

Дослівно: "Отже, можливість поширення COVID-19 під час відпочинку на пляжах пов'язана із скупченням людей. Збудник нової коронавірусної інфекції здатен передаватися від людини до людини незалежно від того, знаходяться вони у воді чи перебувають на суші.

Заразитися COVID-19 можна від людини, інфікованої вірусом. Хвороба передається здебільшого через дрібні краплі, які виділяються з носа або рота під час кашлю, чхання або розмови. Тобто, якщо ви плаваєте, а людина поруч з вами кашляє, ви можете вдихнути ці краплі і, відповідно, інфікуватися".