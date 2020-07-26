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У Зайцевому сталися пожежі, очевидці кажуть про обстріли

Неділя, 26 липня 2020, 19:40

За свідченням очевидців, внаслідок обстрілу з боку збройних формувань РФ у селищі Зайцеве Донецької області сталося загоряння поля, вогонь перекинувся на будинки. У ДСНС заявляють, що будинки не постраждали.

Джерело: проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії з посиланням на очевидців, речниця ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал у коментарі Громадському радіо

Деталі: Очевидці повідомили Донбас.Реалії, що горить щонайменше 10 подвір’їв, до гасіння вогню залучені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуації та військові Збройних сил України.

На запит Радіо Свобода в штабі Операції Об’єднаних сил повідомили, що наразі "розбираються" з ситуацією і не можуть ані підтвердити, ані заперечити повідомлення про пожежу.

Разом з тим, речниця ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал повідомила Громадському радіо, о у Зайцевому спалахнули кілька пожеж, вогонь охопив суху траву та покинуті споруди, а житлові будинки не пошкоджені.

Пряма мова Бахал: "У нас є інформація щодо трьох викликів. О 12:20 надійшло повідомлення про пожежу на околицях вулиці Мануїльського. По прибуттю виявили, що горить суха трава на території площею 1 га. Пожежу було ліквідовано о 14:55.

Ще один виклик надійшов о 13:01 – на вулиці Базанова загорілися дві покинуті одноповерхові споруди та трава навколо. Цю пожежу ліквідували о 16:18.

Останній виклик надійшов о 15:10 щодо пожежі на вулиці Попова – там також горять дві покинуті споруди. Цю пожежу локалізовано, станом на 15:55 триває ліквідація".

Деталі: Речниця ДСНС Донеччини додала, що інформація про постраждалих та загиблих внаслідок цих пожеж не надходила. За її словами, причини пожеж встановлять правоохоронці.

Що передувало: 24 липня ДСНС повідомила, що лісову пожежу, яка виникла 22 липня в результаті обстрілу у Новоайдарському районі Луганської області, повністю загасили. Вона почалася внаслідок обстрілу поблизу села Лопаскине Новоайдарського району Луганської області і подальшого загоряння сухої трави та молодого лісу.

Українська правда
Теми: Донецька областьпожежа


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