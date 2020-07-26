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В Зайцево произошли пожары, очевидцы говорят об обстрелах

Воскресенье, 26 июля 2020, 19:40
В Зайцево произошли пожары, очевидцы говорят об обстрелах

По свидетельству очевидцев, в результате обстрела со стороны вооруженных формирований РФ в поселке Зайцево Донецкой области произошло возгорание поля, огонь перекинулся на дома. В ГСЧС заявляют, что дома не пострадали.

Источник: проект Радио Свобода Донбасс.Реалии со ссылкой на очевидцев, пресс-секретарь ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал в комментарии Громадському радио

Детали: По свидетельствам очевидцев, горит не менее 10 дворов, к тушению огня привлечены подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и военные Вооруженных сил Украины.

На запрос Радио Свобода в штабе операции Объединенных сил сообщили, что сейчас "разбираются" с ситуацией и не могут ни подтвердить, ни опровергнуть сообщение о пожаре.

Вместе с тем, пресс-секретарь ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал сообщила Громадському радио, что в Зайцево вспыхнули несколько пожаров, огонь охватил сухую траву и заброшенные сооружения, а жилые дома не повреждены.

Прямая речь Бахал: "У нас есть информация о трех вызовах. В 12:20 поступило сообщение о пожаре в окрестностях улицы Мануильского. По прибытию обнаружили, что горит сухая трава на территории площадью 1 га. Пожар был ликвидирован в 14:55.

Еще один вызов поступил в 13:01 – на улице Базанова загорелись две заброшенные одноэтажные постройки и трава вокруг. Этот пожар ликвидировали в 16:18.

Последний вызов поступил в 15:10 по пожару на улице Попова – там также горят два заброшенные сооружения. Этот пожар локализован, по состоянию на 15:55 продолжается ликвидация".

Детали: Пресс-секретарь ГСЧС области добавила, что информация о пострадавших и погибших в результате этих пожаров не поступала. По ее словам, причины пожаров установят правоохранители.

Что предшествовало: 24 июля ГСЧС сообщила, что лесной пожар, который возник 22 июля в результате обстрела в Новоайдарском районе Луганской области, полностью потушен. Он начался в результате обстрела вблизи села Лопаскино Новоайдарского района Луганской области и дальнейшего возгорания сухой травы и молодого леса.

Украинская правда
Темы: Донецкая областьпожар
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