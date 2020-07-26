Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

РНБО заявляє про витік даних, що загрожує безпеці держресурсів

Неділя, 26 липня 2020, 20:25

Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО заявляє про витік даних з сервісу Cloudflare, що несе загрозу для безпеки державних та приватних ресурсів.

Джерело: сайт РНБО

Дослівно: "Фахівці Національного координаційного центру кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України виявили в DarkNet опублікований перелік з майже 3 мільйонів сайтів, які використовують сервіс Cloudflare для захисту від DDoS та ряду інших кібератак.

Сервіс Cloudflare надає мережеві послуги із приховування справжніх ІР-адрес для пом’якшення DDoS-атак, роботи служб безпеки в інтернеті та сервісів сервера розподілених доменних імен.

Опублікований перелік містить реальні ІР-адреси сайтів, що створює загрози спрямованих на них атак. Зокрема серед таких адрес 45 записів з доменом "gov.ua" та більше 6,5 тисяч з доменом "ua", зокрема, ресурси, що належать об’єктам критичної інфраструктури".

Деталі: У НКЦК заявили, що інформація стосовно частини ресурсів є застарілою, однак інша частина залишається актуальною.

Координаційний центр повідомив про загрозу основним суб’єктам кібербезпеки. Спільно здійснюється оповіщення власників усіх ресурсів, ІР-адреси яких було скомпрометовано внаслідок витоку.

Власникам скомпрометованих ресурсів рекомендується, за можливості, оперативно змінити ІР-адреси розміщення веб-ресурсів та посилити моніторинг кібератак на вказані ресурси.

У РНБО нагадали, що на початку червня 2020 року НКЦК зафіксував на території України новий тип DDOS-атаки, що використовується для блокування мереж провайдерів зв’язку.

Українська правда
Теми: інтернетРНБОхакери


powered by lun.ua
Головне сьогодні

РНБО заявляє про витік даних, що загрожує безпеці держресурсів

Путін заявив, що постанова ВР про вибори ставить під загрозу врегулювання

Зеленський поговорив із Путіним про "тишу" і децентралізацію

Головнокомандувач ЗСУ: У разі провокацій готові дати відсіч противнику

Велика частка негативних ПЛР-тестів можуть бути хибними – МОЗ

РосЗМІ пишуть, що бойовикам ОРДО наказали повністю припинити вогонь

Усі новини...
інтернет
IKEA подвоює потужності інтернет-магазину в Україні
Дані 20 мільйонів користувачів VPN-сервісів потрапили у відкритий доступ
США хочуть внести TikTok в "чорний список" протягом місяця - ЗМІ
Останні новини
21:35
Новини економіки: "Північний потік-2" та позов Приватбанку
21:07
У Франції ультраправі пікетували офіс темношкірої депутатки
20:25
РНБО заявляє про витік даних, що загрожує безпеці держресурсів
20:12
Танкер "Делфі": проблему визнали надзвичайною ситуацією, стався новий вилив
19:44
Керівна партія Польщі відмежувалась від намірів вийти зі Стамбульської конвенції
19:40
оновленоУ Зайцевому сталися пожежі, очевидці кажуть про обстріли
19:09
Путін заявив, що постанова ВР про вибори ставить під загрозу врегулювання
18:50
У Telegram з'явилася можливість відеодзвінків
18:22
Зеленський поговорив із Путіним про "тишу" і децентралізацію
18:14
У КНДР закрили на карантин місто, де вперше запідозрили коронавірус
Усі новини...