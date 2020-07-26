Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РНБО заявляє про витік даних, що загрожує безпеці держресурсів

Неділя, 26 липня 2020, 20:25
РНБО заявляє про витік даних, що загрожує безпеці держресурсів

Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО заявляє про витік даних з сервісу Cloudflare, що несе загрозу для безпеки державних та приватних ресурсів.

Джерело: сайт РНБО

Дослівно: "Фахівці Національного координаційного центру кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України виявили в DarkNet опублікований перелік з майже 3 мільйонів сайтів, які використовують сервіс Cloudflare для захисту від DDoS та ряду інших кібератак.

Сервіс Cloudflare надає мережеві послуги із приховування справжніх ІР-адрес для пом’якшення DDoS-атак, роботи служб безпеки в інтернеті та сервісів сервера розподілених доменних імен.

Опублікований перелік містить реальні ІР-адреси сайтів, що створює загрози спрямованих на них атак. Зокрема серед таких адрес 45 записів з доменом "gov.ua" та більше 6,5 тисяч з доменом "ua", зокрема, ресурси, що належать об’єктам критичної інфраструктури".

Деталі: У НКЦК заявили, що інформація стосовно частини ресурсів є застарілою, однак інша частина залишається актуальною.

Координаційний центр повідомив про загрозу основним суб’єктам кібербезпеки. Спільно здійснюється оповіщення власників усіх ресурсів, ІР-адреси яких було скомпрометовано внаслідок витоку.

Власникам скомпрометованих ресурсів рекомендується, за можливості, оперативно змінити ІР-адреси розміщення веб-ресурсів та посилити моніторинг кібератак на вказані ресурси.

У РНБО нагадали, що на початку червня 2020 року НКЦК зафіксував на території України новий тип DDOS-атаки, що використовується для блокування мереж провайдерів зв’язку.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: інтернетРНБОхакери
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
інтернет
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
В Росії на вимогу влади створили програми для стеження за користувачами месенджерів − NYT
На Петербурзькому форумі будуть глушити зв'язок, щоб уберегти Путіна
Останні новини
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
Усі новини...
Реклама: