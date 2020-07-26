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СНБО заявляет об утечке данных, угрожающей безопасности госресурсов

Воскресенье, 26 июля 2020, 20:25

Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО заявляет об утечке данных с сервиса Cloudflare, несущей угрозу для безопасности государственных и частных ресурсов.

Источник: сайт СНБО

Дословно: "Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины обнаружили в DarkNet опубликованный перечень из почти 3 миллионов сайтов, использующих сервис Cloudflare для защиты от DDoS и ряда других кибератак.

Сервис Cloudflare предоставляет сетевые услуги по сокрытию истинных IP-адресов для смягчения DDoS-атак, работы служб безопасности в интернете и сервисов сервера распределенных доменных имен.

Опубликованный перечень содержит реальные IP-адреса сайтов, что создает угрозы направленных на них атак. В частности, среди таких адресов 45 записей с доменом "gov.ua" и больше 6500 с доменом "ua", в частности, ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры".

Детали: В НКЦК заявили, что информация о части ресурсов является устаревшей, однако другая часть остается актуальной.

Координационный центр сообщил об угрозе основным субъектам кибербезопасности. Совместно осуществляется оповещение владельцев всех ресурсов, IP-адреса которых были скомпрометированы в результате утечки.

Владельцам скомпрометированных ресурсов рекомендуется, по возможности, оперативно изменить IP-адреса размещения веб-ресурсов и усилить мониторинг кибератак на указанные ресурсы.

В СНБО напомнили, что в начале июня НКЦК зафиксировал на территории Украины новый тип DDOS-атаки, используемый для блокировки сетей провайдеров связи.

Украинская правда
Темы: интернетСНБОхакеры


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