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У Франції ультраправі пікетували офіс темношкірої депутатки

Неділя, 26 липня 2020, 21:07
У Франції ультраправі пікетували офіс темношкірої депутатки

Ультраправі протестувальники у Франції провели расистську акцію протесту біля офісу темношкірої депутатки Сіри Сілли.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Демонстранти з нормандської організації "Покоління ідентичності" тримали в руках плакати, спрямовані проти темношкірих, і розмахували запаленими сигнальними ракетами.

Сілла, депутат парламенту від партії президента Еммануеля Макрона, опублікувала в Twitter фотографію протесту з повідомленням: "Ви ніколи не вплинете на мене".

Її твіт отримав хвилю підтримки та солідарності від колег, включаючи прем'єр-міністра Жана Кастекса.

На фотографії, опублікованій депутаткою, були помічені п'ять білих чоловіків з плакатами і транспарантом з написом: "Допоможіть французам, а не африканцям".

Ультраправі швидше за все мали на увазі пропозицію уряду від пані Сілли на початку місяця, в якій вона просила знизити збори за грошові перекази в африканські країни.

На плакатах правих також була вимога обов'язкової репатріації – примусового повернення людей у свої країни походження - і заклик: "Думайте про нашу роботу, а не про діаспору".

"Я дуже пишаюся роботою, яку я з переконанням виконувала в якості французького депутата протягом трьох років, особливо для мого виборчого округу і афро-французьких відносин. Я сповнена рішучості, як ніколи!" – заявила Сіра Сілла

У заяві в соціальних мережах прем'єр-міністр Кастекс написав: "Негідні нападки на Сіру Сіллу вимагають одноголосного і недвозначного засудження. Я висловив їй свою підтримку і солідарність всього уряду. Перед лицем ненависті республіка повинна об'єднатися і діяти".

Міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманен також назвав напад на Сіллу мерзенним і заявив, що Франція "ні на йоту не поступиться ненависній ідеології цих екстремістських угруповань.

"Українська правда" у Threads

Теми: Франція
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