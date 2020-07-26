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Во Франции ультраправые пикетировали офис темнокожей депутатки

Воскресенье, 26 июля 2020, 21:07
Во Франции ультраправые пикетировали офис темнокожей депутатки

Ультраправые протестующие во Франции провели расистскую акцию протеста возле офиса темнокожей депутатки Сиры Силлы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Демонстранты с нормандской организации "Поколение идентичности" держали в руках плакаты, направленные против темнокожих, и размахивали зажженными сигнальными ракетами.

Силла, депутат парламента от партии президента Эммануэля Макрона, опубликовала в Twitter фотографию протеста с сообщением: "Вы никогда не повлияете на меня".

Ее твит получил волну поддержки и солидарности от коллег, включая премьер-министра Жана Кастекса.

На фотографии, опубликованной депутатом, были замечены пять белых мужчин с плакатами и транспарантом с надписью: "Помогите французам, а не африканцам".

Ультраправые скорее всего имели в виду предложение правительству от Силлы в начале месяца, в котором она просила снизить сборы за денежные переводы в африканские страны.

На плакатах правых также было требование обязательной репатриации – принудительного возвращения людей в свои страны происхождения - и призыв: "Думайте о нашей работе, а не о диаспоре".

"Я очень горжусь работой, которую я с убеждением выполняла в качестве французского депутата в течение трех лет, особенно для моего избирательного округа и афро-французских отношений. Я полна решимости, как никогда!"– заявила Сира Силла.

В заявлении в социальных сетях премьер-министр Кастекс написал: "Недостойные нападки на Сиру Силлу требуют единогласного и недвусмысленного осуждения. Я выразил ей свою поддержку и солидарность всего правительства. Перед лицом ненависти республика должна объединиться и действовать".

Министр внутренних дел Джеральд Дарманен также назвал нападение на Силлу мерзким и заявил, что Франция "ни на йоту не уступит ненавистной идеологии этих экстремистских группировок".

Темы: Франция
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