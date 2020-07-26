У Баварії коронавірус виявили у сезонних працівників з України

Серед інфікованих на фермі у німецькій Баварії сезонних працівників, які допомагають зі збором урожаю, є українці.

Джерело: голова округу Дінгольфінг-Ландау Вернер Бумедер на брифінгу в неділю, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Серед інфікованих – сезонні робітники з Угорщини, Румунії, Болгарії та України".

Деталі: З метою уникнення подальшого поширення коронавірусу влада помістила на карантин всю ферму. Майже 500 її працівників, включно з тими, чий тест виявився негативним, не мають права залишати помешкання, їм організована доставка необхідного.

Як запевнили Укрінформ у Генконсульстві України в Мюнхені, по допомогу ніхто зі співвітчизників не звертався.

Після того, як стало відомо про сім випадків інфікування, було проведено масове тестування на фермі минулої п’ятниці, яке підтвердило ще 167 випадків. На цій фермі поблизу міста Маммінг у Нижній Баварії інфіковані щонайменше 174 сезонних робітників.