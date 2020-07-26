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В Баварии коронавирус обнаружили у сезонных работников из Украины

Воскресенье, 26 июля 2020, 22:58
В Баварии коронавирус обнаружили у сезонных работников из Украины

Среди инфицированных на ферме в немецкой Баварии сезонных работников, которые помогают со сбором урожая, есть украинцы.

Источник: глава округа Дингольфинг-Ландау Вернер Бумедер на брифинге в воскресенье, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Среди инфицированных – сезонные работники из Венгрии, Румынии, Болгарии и Украины".

Детали: Во избежание дальнейшего распространения коронавируса власти поместили на карантин всю ферму. Почти 500 ее сотрудников, включая тех, чей тест оказался отрицательным, не имеют права оставлять помещение, им организована доставка необходимого.

Как заверили Укринформ в Генконсульстве Украины в Мюнхене, за помощью никто из соотечественников не обращался.

После того, как стало известно о семи случаях инфицирования, было проведено массовое тестирование на ферме в минувшую пятницу, которое подтвердило еще 167 случаев. На этой ферме близ города Мамминг в Нижней Баварии инфицированы по меньшей мере 174 сезонных работников.

Украинская правда
Темы: Германиякоронавирус
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