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У російському Хабаровську третій тиждень тривають протести

Понеділок, 27 липня 2020, 04:03
У російському Хабаровську третій тиждень тривають протести

У місті Хабаровськ, шо на російському Далекому Сході, третій тиждень триває протест проти арешту популярного серед місцевих жителів губернатора Сергія Фургала.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: 26 липня акція зібрала сотні людей, це значно менше за суботні мітинги, у яких уже тричі, 11, 18 і 25 липня, брали участь десятки тисяч жителів Хабаровська та Хабаровського краю.

Наприкінці мітингу 26 липня до нечисленних уже протестувальників вийшов призначений Москвою тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Михайло Дегтярьов. Серед іншого він запропонував створити народну раду для спільного обговорення і вирішення проблем краю.

Частина місцевих жителів вважає, що на зустрічі Дегтярьова було багато підставних осіб – співробітників ФСБ, Федеральної служби охорони або так званого "Центру "Е" (силовий підрозділ із протидії екстремізму).

Нагадаємо: з 11 липня в Хабаровську щодня відбуваються мітинги на підтримку Фургала, заарештованого в Москві за звинуваченням в організації вбивств понад 10 років тому. Жителі вимагають відкритого суду над Фургалом у Хабаровську.

Після того як президент Росії Володимир Путін звільнив Фургала і призначив на його посаду Михайла Дегтярьова, до гасел мітингувальників додалися вимоги відставки як призначенця Кремля, так і російського президента.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяакціїмітингиарешт
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