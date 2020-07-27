В российском Хабаровске третью неделю продолжаются протесты

В городе Хабаровск, что на Дальнем Востоке России, третью неделю продолжается протест против ареста популярного среди местных жителей губернатора Сергея Фургала.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: 26 июля акция собрала сотни людей, это значительно меньше субботних митингов, в которых уже трижды, 11, 18 и 25 июля, участвовали десятки тысяч жителей Хабаровска и Хабаровского края.

В конце митинга 26 июля к немногочисленным уже протестующим вышел назначенный Москвой временный исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев. Среди прочего он предложил создать народный совет для совместного обсуждения и решения проблем края.

Часть местных жителей считает, что на встрече Дегтярева было много подставных лиц – сотрудников ФСБ, Федеральной службы охраны или так называемого "Центра "Э" (силовое подразделение по противодействию экстремизму).

Напомним: С 11 июля в Хабаровске ежедневно проходят митинги в поддержку Фургала, арестованного в Москве по обвинению в организации убийств более 10 лет назад. Жители требуют открытого суда над Фургалом в Хабаровске.

После того как президент России Владимир Путин уволил Фургала и назначил на его должность Михаила Дегтярева, к лозунгам митингующих добавились требования отставки как назначенца Кремля, так и российского президента.