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На фермі в Німеччині спалах коронавірусу: там працюють українці

Понеділок, 27 липня 2020, 06:37

На одній баварській фермі виявлено понад 170 хворих на Covid-19. На карантин довелося відправити всіх 480 працівників ферми, серед яких є українці.

Джерело: Deutsche Welle

Деталі: Як повідомила в неділю місцева влада, це сталося у баварському районі Дінгольфінг-Ландау. На карантин пішли навіть ті працівники ферми, результати тестування яких виявились негативними.

"Щоб уникнути подальшого поширення, ми, на жаль, мусимо зробити цей крок для захисту населення", - сказав голова округу Вернер Бумедер.

За його словами, працівники, що допомагають зі збором врожаю, приїхали на ферму з Угорщини, Румунії, Болгарії та України.

Тестування працівників було проведено після того, як раніше цього тижня стало відомо, що на фермі інфікувалися семеро співробітників. Місцева влада повідомила, що під час збору врожаю гігієнічних норм, імовірно, не дотримувалися, тому довелося відправити на карантин усіх співробітників ферми.

Як наголосила міністерка охорони здоров'я Баварії Мелані Гумль, на інших фермах в Нижній Баварії також проведуть тестування працівників на коронавірус.

Теми: НімеччинакоронавірусУкраїна


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