Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На ферме в Германии вспышка коронавируса: там работают украинцы

Понедельник, 27 июля 2020, 06:37

На одной баварской ферме обнаружено более 170 больных Covid-19. На карантин пришлось отправить всех 480 работников фермы, среди которых есть и украинцы.

Источник: Deutsche Welle

Детали: Как сообщили в воскресенье местные власти, это произошло в баварском районе Дингольфинг-Ландау. На карантин ушли даже те работники фермы, результаты тестирования которых оказались негативными.

"Чтобы избежать дальнейшего распространения, мы, увы, должны сделать этот шаг для защиты населения", - сказал глава округа Вернер Бумедер.

По его словам, работники, которые помогают со сбором урожая, приехали на ферму из Венгрии, Румынии, Болгарии и Украины.

Тестирование работников было проведено после того, как ранее на этой неделе стало известно, что на ферме заразились семеро сотрудников. Местная власть сообщила, что во время сбора урожая гигиенические нормы, вероятно, не соблюдались, поэтому пришлось отправить на карантин всех сотрудников фермы.

Как отметила министр здравоохранения Баварии Мелани Гумль, на других фермах в Нижней Баварии также проведут тестирование работников на коронавирус.

Темы: ГерманиякоронавирусУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Коронавирус в Украине: 807 новых случаев, "ситуация достаточно напряженная"

инфографикаОт коронавируса уже умерли 652 тысячи людей во всем мире

На Донбассе начал действовать режим "полной и всеобъемлющей" тишины

СНБО заявляет об утечке данных, угрожающей безопасности госресурсов

Путин заявил, что постановление ВР о выборах ставит под угрозу урегулирование

Зеленский поговорил с Путиным о "тишине" и децентрализации

Все новости...
Германия
В Баварии коронавирус обнаружили у сезонных работников из Украины
В Берлине автомобиль протаранил группу пешеходов, есть пострадавшие
США угрожают немецким подрядчикам "Северного потока-2" – Die Welt
Последние новости
09:59
В доме в центре Киева прогремел взрыв
09:56
09:40
Официальный курс: гривня начинает неделю с укрепления
09:21
Коронавирус в Украине: 807 новых случаев, "ситуация достаточно напряженная"
09:10
В Индии заявили об обнадеживающих результатах испытаний вакцины от COVID-19
09:04
Макрон завершил формирование правительства и заменил ответственную за Украину
09:01
В Испании число умерших от коронавируса может быть на 60% выше официальных данных – СМИ
08:53
Мероприятия по соблюдению "тишины" на Донбассе вступили в силу – командование ОС
08:16
Глава МИД Германии пока не видит шансов на возвращение России в G7
08:00
Главные новости воскресенья и ночи: полная "тишина" на Донбассе, разговор Зеленского с Путиным
Все новости...