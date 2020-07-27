На ферме в Германии вспышка коронавируса: там работают украинцы

На одной баварской ферме обнаружено более 170 больных Covid-19. На карантин пришлось отправить всех 480 работников фермы, среди которых есть и украинцы.

Источник: Deutsche Welle

Детали: Как сообщили в воскресенье местные власти, это произошло в баварском районе Дингольфинг-Ландау. На карантин ушли даже те работники фермы, результаты тестирования которых оказались негативными.

"Чтобы избежать дальнейшего распространения, мы, увы, должны сделать этот шаг для защиты населения", - сказал глава округа Вернер Бумедер.

По его словам, работники, которые помогают со сбором урожая, приехали на ферму из Венгрии, Румынии, Болгарии и Украины.

Тестирование работников было проведено после того, как ранее на этой неделе стало известно, что на ферме заразились семеро сотрудников. Местная власть сообщила, что во время сбора урожая гигиенические нормы, вероятно, не соблюдались, поэтому пришлось отправить на карантин всех сотрудников фермы.

Как отметила министр здравоохранения Баварии Мелани Гумль, на других фермах в Нижней Баварии также проведут тестирование работников на коронавирус.