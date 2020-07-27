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Кінець липня буде спекотним

Понеділок, 27 липня 2020, 07:45

В Україні у понеділок, 27 липня, у більшості областей буде без опадів, температура вдень становитиме 27-32°.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на прогноз, отриманий в Українському гідрометцентрі

Деталі: 27 липня в Україні мінлива хмарність. У західних, Житомирській, південно-східних областях та в Криму короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

Температура вночі становитиме 14-19°, у південній частині 18-23°; вдень 27-32°, на півдні місцями до 34°, у західних областях 22-27°.

У вівторок-середу, 28-29 липня, збережеться мінлива хмарність. В західних областях 28 липня місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°; вдень 27-32°, в західних областях 24-29°, 29 липня у центральних, східних та південних областях 30-35°.

На четвер-п’ятницю, 30-31 липня, синоптики прогнозують переважно суху та спекотну погоду в Україні. 30 липня в західних, північних, вдень і в центральних областях короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів; температура вночі 14-20°, у південній частині до 20-22°, вдень 29-34°, на півдні та сході до 36°, у західних та північних областях 22-28°.

31 липня на Лівобережжі та у південних областях, вдень і на півночі країни короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів; температура вночі 11-17°, на півдні до 22°, вдень у західних та північних областях 20-25°, на решті території 26-32°.

У Києві та Київській області 27 липня без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вночі у столиці 17-19°, вдень 30-32°; по області вночі 14-19°, вдень 27-32°.

Впродовж 28-29 липня у Києві також опадів не очікується. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.

30 липня в столиці, за даними синоптиків, короткочасні дощі, грози; температура вночі 14-19°, вдень 23-28°.

Наступного дня, 31 липня, в Києві очікується без опадів уночі, але вдень невеликий короткочасний дощ; температура вночі 12-17°, вдень 20-25°.

Теми: погода


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