Конец июля будет жарким

В Украине в понедельник, 27 июля, в большинстве областей будет без осадков, температура днем составит 27-32°.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на прогноз, полученный в Украинском гидрометцентре

Детали: 27 июля в Украине переменная облачность. В западных, Житомирской, юго-восточных областях и в Крыму кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Температура ночью составит 14-19°, в южной части 18-23°; днем 27-32°, на юге местами до 34°, в западных областях 22-27°.

Во вторник-среду, 28-29 июля, сохранится переменная облачность. В западных областях 28 июля местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°; днем 27-32°, в западных областях 24-29°, 29 июля в центральных, восточных и южных областях 30-35°.

На четверг-пятницу, 30-31 июля, синоптики прогнозируют преимущественно сухую и жаркую погоду в Украине. 30 июля в западных, северных, днем и в центральных областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков; температура ночью 14-20°, в южной части до 20-22°, днем 29-34°, на юге и востоке до 36°, в западных и северных областях 22-28°.

31 июля на Левобережье и в южных областях, днем и на севере страны кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков; температура ночью 11-17°, на юге до 22°, днем в западных и северных областях 20-25°, на остальной территории 26-32°.

В Киеве и Киевской области 27 июля без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью в столице 17-19°, днем 30-32°; по области ночью 14-19°, днем 27-32°.

В течение 28-29 июля в Киеве также осадков не ожидается. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°.

30 июля в столице, по данным синоптиков, кратковременные дожди, грозы; температура ночью 14-19°, днем 23-28°.

На следующий день, 31 июля, в Киеве ожидается без осадков ночью, но днем небольшой кратковременный дождь; температура ночью 12-17°, днем 20-25°.