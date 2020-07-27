Макрон завершив формування уряду і замінив відповідальну за Україну

У Франції оголосили список державних секретарів, після чого став відомий остаточний склад нового уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France Info.

Прізвища міністрів і заступників міністрів були озвучені ще 20 днів тому, але список 12 нових держсекретарів став відомий тільки вчора.

Для України в першу чергу цікавий держсекретар МЗС Франції з питань Європи: на цій посаді замість Амелі де Моншален тепер працює 37-річний Клеман Бон.

Ця посада передбачає великий вплив на формування європейської політики президента, від переговорів по Brexit до реформи єврозони. Зокрема, держсекретар відповідальний і за політику щодо України.

Бон ніколи не займав державні посади, але вже працював у владі під час перебування радником з питань бюджету колишнього прем'єр-міністра соціалістів Жана-Марка Еро, перш ніж приєднатися до команди Еммануеля Макрона в Міністерстві економіки.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп та його уряд подали у відставку 3 липня перед очікуваною зміною уряду президентом Еммануелем Макроном.

Після цього Макрон призначив прем'єром Жана Кастекса, а Едуара Філіппа знову обрали мером Гавра, де він вже обіймав цю посаду у 2010-2017 роках.